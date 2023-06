Opera, coltellate alla gola ai genitori: incapace di intendere e volere

Opera (Milano), 20 gigno 2023 - Assolto perché "non imputabile", in quanto era incapace di intendere quando il 7 gennaio 2022 accoltellò, anche alla gola, i genitori nel loro appartamento di Opera, nel Milanese.

Il padre morì quasi due settimane dopo in ospedale, mentre la madre riuscì a salvarsi.

La sentenza è stata emessa oggi dalla Corte d'Assise di Milano (presidente Ilio Mannucci Pacini), dopo che nelle indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dal pm Paolo Filippini, era stata effettuata in incidente probatorio una perizia, affidata allo psichiatra Marco Lagazzi, che ha accertato un vizio totale di mente del 28enne.

Per l'imputato i giudici hanno disposto, in quanto pericoloso socialmente, la misura di sicurezza del ricovero in una Rems, Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza,per un tempo "non inferiore ai 10 anni".

Il 28enne, stando a quanto era stato ricostruito nelle indagini, almeno fino al 2019 era stato in cura al Cps, Centro psico sociale, di Rozzano (Milano) per problemi psichici.

Dopo l'aggressione quel giorno aveva chiuso in casa la coppia ed era scappato e poi era rimasto coinvolto in un incidente stradale. Quando era stato bloccato aveva ancora le mani sporche di sangue.

L'allarme era stato lanciato da alcuni vicini di casa e le forze dell'ordine avevano dovuto buttare giù la porta dell'appartamento in via Cefalonia per soccorrere la coppia: il padre di 83 anni era stato portato al Policlinico di Milano e poi è morto, mentre la madre di 63 anni all'Humanitas di Rozzano.

Nel processo la madre e il fratello del giovane si sono costituiti parti civili e avevano chiesto ai giudici che venisse disposta una nuova perizia sulla capacità di intendere e volere. Istanza non accolta dalla Corte.