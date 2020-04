Truccazzano (Milano), 20 aprile 2020 - Le spara un colpo di fucile in faccia dopo una lite. Finisce nel sangue una relazione iniziata 9 anni fa e che negli ultimi tempi attraversava crescenti difficoltà. Una storia di tensioni esasperate dalla convivenza forzata da Covid. L’altra notte, il femminicidio in un’elegante villetta di Albignano, paesino del Milanese, frazione di Truccazzano, nel silenzio di una notte spopolata dalle ordinanze anti-contagio. La tranviera di Atm Alessandra Cità, 47 anni, ospita da un paio di settimane Antonio Vena, operaio a Bressanone, suo coetaneo, con cui ha una storia a distanza dal 2012.

Nonostante avesse deciso di lasciarlo, nonostante lo avesse già denunciato accoglie il fidanzato bloccato in Lombardia dal lockdown. Le ferree regole anti-virus impediscono al manovale di tornare in Trentino e lei gli apre la porta di casa per l’ultima, fatale, volta, ma chiarisce di voler troncare il rapporto arrivato al capolinea. Lui non lo accetta. Un copione che si ripete regolarmente in molti casi simili. I due cenano, in apparente serenità, Alessandra scambia messaggi con i colleghi in chat, è tranquilla, nulla lascia presagire la tragedia. Poi, scoppia il diverbio. Questo almeno è quello che hanno ricostruito i carabinieri di Cassano che indagano guidati dal pm Giovanni Tarzia.

Il battibecco fra i due degenera in qualcosa di serio. Il manovale insiste, ma non riesce a scalfire la determinazione della fidanzata a lasciarlo. A quel punto Vena imbraccia il fucile a pompa calibro 12, che la donna deteneva regolarmente, ed esplode contro di lei un solo colpo, in faccia. Alessandra cade sul letto, sfigurata. Lui si veste e va in caserma. Alle 2 confessa: "Ho ucciso la mia compagna". E racconta con precisione l’intera serata. I carabinieri si precipitano nell’abitazione. Trovano tutto come ha detto lui. La casa in ordine, tranne la camera, il cadavere fra i cuscini, il viso devastato, l’arma a terra.

Testimoni non ce ne sono, nessuno ha sentito niente. La detonazione all’1.30 non ha attirato l’attenzione dei vicini, nonostante il deserto di un quartiere residenziale al tempo delle limitazioni sanitarie. Chi conosceva Alessandra parla della vittima come di una donna cordiale, ma riservata. In mattinata, il reo confesso ha ripetuto tutto al magistrato durante l’interrogatorio. La coppia era originaria di Gangi, nel Palermitano. Amante dei rally e dei motori, l’operaio trascorreva tutta la settimana a Bolzano, al lavoro in una ditta di serramenti, e tornava in Lombardia il venerdì sera. Quanto al movente, avrebbe fatto riferimento a "motivi passionali", senza aggiungere altro e senza alcun particolare.

È il terzo dramma che si consuma fra le pareti domestiche in Lombardia dall’inizio della quarantena, che sta mettendo a dura prova gli equilibri di quelle unioni già minate da problemi, costringendo sotto lo stesso tetto le vittime e i carnefici. Gli altri casi sono avvenuti nel Varesotto, a Carnago, e di nuovo nell’hinterland di Milano, a Rho. Tutti frutto della reclusione imposta dal virus. Ma il delitto della tranviera si distingue perché l’omicida si è costituito, mentre gli altri aguzzini si sono tolti la vita dopo aver ucciso le mogli che dicevano di amare.