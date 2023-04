Omicidio Pietro Sanua, perquisizione in Calabria sulle tracce del killer: perché arriva la svolta

Una perquisizione in Calabria, a caccia di vecchie foto e riscontri alle ipotesi investigative. Il nome di una ’ndrina della Piana di Gioia Tauro che potrebbe cambiare completamente gli scenari dell’inchiesta. E una macchina che potrebbe non essere quella di cui si è parlato per tanto tempo. Tre elementi che fanno pensare a un’accelerazione, forse decisiva, nell’indagine sull’omicidio del quarantaseienne Pietro Sanua, assassinato con un colpo di fucile il 4 febbraio 1995 sotto gli occhi del figlio Lorenzo mentre si stava recando col suo furgone al mercato di Corsico. Lo scorso 28 giugno, gli inquirenti hanno deciso di diffondere un identikit: quello di un ragazzo – poco più che ventenne, capelli neri, alto circa un metro e settanta – visto da un operaio quella mattina vicino al luogo dove qualche secondo dopo fu data alle fiamme la Fiat usata dai sicari.

Oggi, a 10 mesi dal disvelamento di quel disegno e a più di 28 anni dall’agguato mortale, pare che altri pezzi del puzzle stiano per andare al loro posto, per risolvere il cold case. Nei giorni scorsi, stando a quanto risulta al Giorno , gli agenti della Squadra mobile di Milano guidati dal dirigente Marco Calì – che con i colleghi della Sezione investigativa del Servizio centrale operativo stanno portando avanti l’indagine coordinata dall’aggiunto della Dda Alessandra Dolci – hanno perquisito a Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, l’abitazione di Vincenzo Ferraro. Fedina penale pressoché immacolata, il cinquantaseienne, assistito dall’avvocato Francesco Siclari, è fratello di Giuseppe, catturato il 29 gennaio 2016 dopo 18 anni di latitanza e tuttora recluso nel carcere di Sassari in regime di 41 bis: è ritenuto il boss dell’omonimo clan di Oppido Mamertina, storico alleato dei Raccosta e altrettanto conclamato nemico delle famiglie Mazzagatti, Polimeni e Bonarrigo.

«Per me Pietro Sanua è a tutti gli effetti una vittima di mafia", ha sempre detto il procuratore Dolci. E il figlio Lorenzo, che con l’avvocato Nicola Brigida non ha mai perso la speranza di poter dare un nome a mandanti ed esecutori materiali, ha più volte ricordato che suo padre "dava fastidio". Perché, da presidente provinciale degli ambulanti associati a Confesercenti, aveva denunciato sorteggi pilotati per l’assegnazione degli spazi pubblici ai venditori, soprattutto nella zona dei cimiteri. Perché era stato tra i primi a segnalare traffici di droga tra i grossisti dell’Ortomercato. E perché aveva avuto un diverbio, sempre sulla gestione dei mercati, con Gaetano Suraci (nel frattempo deceduto), fruttivendolo coinvolto nel 1976 nel sequestro dell’industriale Carlo Alberghini e considerato vicino sia ai Barbaro-Papalia sia ai Ferraro.

È la pista giusta per arrivare alla cattura dei presunti colpevoli dopo più di un quarto di secolo? L’impressione è che non bisognerà attendere troppo tempo per avere una risposta a questo interrogativo. A proposito di domande, ce n’è un’altra che aleggia: la macchina usata dai killer dopo aver bruciato la Fiat era davvero una Lancia Thema? Probabilmente era una Lancia sì, ma non una Thema, bensì un altro modello lanciato in quegli anni: una Dedra, molto simile come linea all’altra berlina della stessa casa automobilistica.