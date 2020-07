Milano, 24 luglio 2020 - Alessandro Garlaschi, il tranviere 41enne condannato all’ergastolo in secondo grado per l’omicidio di Jessica Valentina Faoro, uccisa a Milano nel febbraio 2018 a Milano, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione. Nelle scorse settimane la Corte d’assise d’appello milanese ha respinto la sua richiesta di modifica della misura della custodia cautelare, dal carcere agli arresti domiciliari presso una casa di cura. Alla richiesta si era opposto l’avvocato Eliana Capizzi, che assiste Annamaria Natella, la madre della giovane. Il legale ha precisato con una memoria che a suo dire "non sono ravvisabili elementi patologico-clinici e fattuali che suffraghino l’asserita incompatibilità tra le condizioni del Signor Garlaschi ed il regime carcerario".

Nelle motivazioni di condanna al carcere a vita, la Corte d’assise d’appello aveva scritto che la "atroce morte" di Jessica fu "indirettamente agevolata dalla condizione di abbandono, di solitudine e dal venir meno di ogni tutelante sostegno emotivo che ha scandito e caratterizzato la breve esistenza in vita" della ragazza.

Stando alle indagini , l’uomo, dopo avere ucciso Jessica, ha poi bruciato una parte del corpo senza vita nell’appartamento dove aveva ospitato la ragazza in cambio di piccoli lavori domestici. Lei aveva risposto al suo annuncio su Facebook perché era in cerca di un’abitazione e di un lavoro. Fino ai 18 anni, infatti, aveva vissuto in comunità, dopo essere stata tolta ai genitori quando ancora era una bambina. La sera in cui è stata uccisa avrebbe rifiutato le avances dell’uomo scatenando la sua furia omicida.