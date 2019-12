Cinisello Balsamo (Milano), 3 dicembre 2019 - «Non abbiamo commesso illegalità. Abbiamo salvato capra e cavoli: raccogliere informazioni su Nello Placido e tutelare la ex moglie che aveva paura del marito e non se la sentiva di rilasciare un verbale alla polizia».

Così il vicecapo degli inquirenti della Squadra mobile di Como giustifica le intercettazioni ambientali «guidate» denunciate dalla ex compagna del 45enne monzese al processo davanti alla Corte di Assise di Monza per l’omicidio di Antonio Deiana, il 36enne di Villa Guardia, nel Comasco, accoltellato il 20 luglio 2012 e trovato murato 6 anni dopo sotto il pavimento della cantina dell’abitazione di Cinisello di Luca Sanfilippo, 47enne che si è autoaccusato dell’omicidio ed è stato condannato a 30 anni di reclusione. «I poliziotti mi dicevano “devi dire questo, devi dire quello per le intercettazioni, tanto che mi ero dimenticata di dire una cosa e me l’hanno fatta rifare“», ha dichiarato in aula G.G., 42 anni, di Cusano, che nel 2015 aveva confermato gli indizi raccolti dalla polizia comasca e invece in aula ha ritrattato, sostenendo di essere stata indotta ad incastrare il 45enne monzese, padre della sua bambina - in carcere da un anno e ora imputato per omicidio volontario premeditato - anche da uno dei poliziotti, a sua volta impegnato nelle indagini, con cui ha avuto una relazione sentimentale da settembre 2015 fino a gennaio 2016.

Moventi del delitto, secondo gli inquirenti, una partita di 4 chilogrammi di droga non pagata e un furto avvenuto nel giugno 2012, quando dall’auto di Nello Placido era sparito un borsone con dentro 20 mila euro, furto addebitato da Placido alla vittima. Ma l’imputato, che si protesta innocente, ha poi spiegato che quel furto non c’è mai stato, lui se lo era inventato per prendere tempo con il suo creditore e ha portato le prove. I particolari delle indagini, di cui la donna parla nelle intercettazioni ambientali con una cara amica, «li ho saputi dalla polizia», sostiene la 42enne. Ieri al processo è stato sentito il vicecapo della Squadra mobile di Como. «Quando siamo andati per la perquisizione nella casa coniugale, il fratello e la madre della donna hanno iniziato a farle pressioni perché lasciasse il marito - ha spiegato il testimone - e nel frattempo la 42enne aveva scoperto di essere stata tradita. È stata lei in seguito a chiamarci a casa e a raccontarci tutto, dicendoci però che non voleva si sapesse che stava collaborando con la polizia. Quindi abbiamo deciso per l’intercettazione ambientale preparata. Nella prima ha parlato dei soldi nel borsone e non dei 4 chili di droga, così ce ne è voluta una seconda. Sono stato io a darle l’input, ma della droga lei l’aveva già saputo dal marito».