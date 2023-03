Oltre ventimila firme per chiedere la pace

La petizione per la pace in Ucraina lanciata dall’arcivescovo Mario Delpini ha superato quota 20mila firme. E sta raccogliendo anche il sostegno

di testimonial, famosi e non, che hanno espresso pubblicamente la loro adesione in video. Tra loro, attori come Giovanni Scifoni e Giacomo Poretti, il gruppo musicale “The Sun“, i presidenti dell’Azione Cattolica ambrosiana e delle Acli milanesi. L’appello si può sottoscrivere fino al 2 aprile e le firme verranno consegnate alle autorità italiane ed europee.