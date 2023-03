Olimpiadi, sì all’80% delle opere

"Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026? Sono ministro da quattro mesi e posso dire che stiamo sbloccando cantieri e progetti. Per quello che mi riguarda, nonostante gli anni di ritardo accumulati in precedenza, l’80% delle infrastrutture finirà in tempo utile. Stiamo lavorando per accrescere questa percentuale". Parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine della cabina di regia sui Giochi, riunione che si è svolta ieri a Venezia.

Il presidente del Coni e della Fondazione olimpica Giovanni Malagò, intanto, afferma: "Non sono diplomatico, ma assicuro che è stata la riunione migliore da quando abbiamo avuto l’onore di organizzare le Olimpiadi. Mi sono solo permesso di dire che di tutte le questioni all’ordine del giorno, gli impianti sportivi rappresentano la priorità, perché senza non è possibile fare le Olimpiadi".

A proposito di impianti per l’appuntamento del 2026, l’investimento per la nuova pista da bob a Cortina è di 61 milioni di euro. Resta l’incognita della pista di pattinaggio di velocità, dopo la rinuncia di Baselga di Pinè. Il progetto di ospitare quelle gare nella Fiera di Rho c’è, ma il nodo non è stato ancora sciolto.