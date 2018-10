Milano, 7 ottobre 2018 - Entra nel vivo la sfida di Milano-Cortina d'Ampezzo per ospitare le Olimpiadi invernali 2026: martedì la candidatura sarà ratificata a Buenos Aires in occasione della 133esima Sessione del Comitato Olimpico Internazionale, ma ha gia' ricevuto il viatico della politica sportiva internazionale che la considera "un progetto bellissimo e straordinario". Il pensiero di riportare il fascino dell'Olimpiade sul territorio italiano era venuto nell'estate del 2017 al presidente del Coni, Giovanni Malago'. Archiviata con tanta amarezza la possibilita' di riportare i Giochi estivi a Roma dopo 64 anni (nel 2024), l'ambizioso numero uno dello sport azzurro ha scommesso sui Giochi invernali.

Prima città nominata, Milano, la citta' dell'economia, del commercio, della moda in accoppiata con la Valtellina, valle di sport, di natura e turismo. In pianura gli sport del ghiaccio, in montagna quelli della neve. Con l'Alto Adige ed il Trentino a tirarsi ben presto fuori dalla corsa, interessate ad ospitare i Giochi successivamente si sono dimostrate anche Torino e Cortina d'Ampezzo. Le tre localita' hanno presentato altrettanti progetti, interessanti, innovativi con punti piu' o meno a favore. La Commissione di valutazione del Coni non ha voluto estromettere nessuno ed il primo agosto scorso ha inserito in un innovativo progetto tutte e tre le localita' lanciando " Milano-Torino-Cortina d'Ampezzo". Una scelta che ha portato ad un infinito tira e molla, una forte litigiosita' con Torino che non ha accettato la proposta perche' voleva correre da sola. Il 18 settembre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti ha tuonato in un'audizione al Senato: "Il governo non ritiene che una candidatura fatta cosi' possa avere ulteriore corso. Questa proposta non ha il sostegno del governo e come tale e' morta qui".

Una doccia fredda, ma non gelata perche' il Coni ha estratto dal cilindro il piano B: quello con Milano e Cortina. Luca Zaia, presidente del Veneto, e Attilio Fontana, presidente della Lombardia in una nota congiunta hanno scritto: "e' impensabile gettare tutto alle ortiche, la candidatura va salvata, andremo avanti con le Olimpiadi del Lombardo-Veneto". Con il Governo tiratosi fuori (almeno per il momento), il Coni ha quindi proceduto alla presentazione della candidatura congiunta con alcune modifiche sui siti di gara. Martedi' pomeriggio nella capitale argentina (nella serata italiana), la Sessione del Cio, ovvero il parlamento dello sport mondiale, ratifichera' in un atto formale la candidatura italiana: Milano-Cortina d'Ampezzo inizieranno la loro corsa verso i Giochi olimpici del 2026.

FONTE AGI