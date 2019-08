Milano, 29 agosto 2019 - «Il nostro obiettivo è dare un valore aggiunto e completare lo straordinario lavoro delle Regioni per le prossime Olimpiadi Invernali del 2026, proponendo di costruire un evento diffuso sui territori lombardo-veneti, che accresca l’interesse e le opportunità per il pubblico internazionale che guarderà al nord Italia con grandissime aspettative». Così Vittorio Poma, presidente dell’Unione delle Province Lombarde (Upl), nonché della Provincia di Pavia, e Stefano Marcon, presidente dell’Unione delle Province del Vento (Upi Veneto), annunciano il gemellaggio per i Giochi di Milano e Cortina.

Nelle prossime settimane, le Province chiederanno un incontro ai governatori Attilio Fontana (Lombardia) e Luca Zaia (Veneto) nel quale illustreranno un calendario di iniziative in ciascuna provincia mirate a rendere concreta l’idea di “Olimpiade dei Territori del Nord”. «Si tratta di un evento di assoluto rilievo, innanzitutto da un punto di vista sportivo, ma anche culturale, economico e turistico, per il quale le Province daranno il proprio contributo, costruendo un percorso di avvicinamento all’evento, per accendere i rifettori sui territori di Lombardia e Veneto, esaltandone le bellezze artistiche, storiche, ma anche turistiche ed enogastronomiche»: così si legge nella nota congiunta diramata ieri.

«L’Italia, dopo Torino 2006, torna ad essere palcoscenico delle Olimpiadi invernali – affermano Poma e Marcon –. Si tratta di un’occasione storica per i nostri territori, sia per quelli che saranno direttamente coinvolti come sede di gara, sia per quelli che ospiteranno atleti, spettatori, addetti ai lavori. I Giochi Olimpici infatti permetteranno di valorizzare le bellezze naturali, monumentali e artistiche di cui Lombardia e Veneto sono ricchi, ma anche la storia, la tradizione e la cultura delle tante realtà rurali, lacuali e di montagna che nulla hanno da invidiare alle splendide città d’arte già universalmente note. La sfida – concludono i due presidenti – è dimostrare la capacità di organizzare un evento diffuso che possa favorire l’incontro tra popoli e genti in una terra, che è sempre di più snodo fondamentale dell’Europa e del Mondo. Riconfermiamo pertanto la massima disponibilità delle nostre istituzioni a collaborare alla miglior riuscita dell’iniziativa fin dalle prime fasi dell’organizzazione».