Milano, 1 agosto 2019 - Persa l'occasione dell’Agenzia Europea del Farmaco, il Pirellone potrebbe diventare la sede del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi Invernali del 2026. La Regione Lombardia e il Coni hanno appena avviato i contatti con il Comitato olimpico internazionale (Cio) per capire quali siano i requisiti da soddisfare perché la proposta possa andare a buon fine.

Individuata la sede e la presidenza, che in ossequio alla Carta Olimpica spetta a Giovanni Malagò in quanto numero uno del Coni, è ancora incerto quale debba essere il profilo giuridico del Comitato Organizzatore e chi debba esserne il manager di riferimento. Soprattutto di questo si è discusso ieri nell’incontro a Roma tra lo stesso Malagò, i sindaci Giuseppe Sala (Milano) e Gianpietro Ghedina (Cortina), il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e il sottosegretario ai Grandi eventi sportivi della Regione Lombardia, Antonio Rossi. Quanto al profilo societario, il bivio al quale ci si è fermati è quello tra il ricorso ad una Spa (Società per azioni), con o senza fini di lucro, e il ricorso ad una Fondazione. Il punto è capire quale sia lo strumento migliore per affrontare alcuni vincoli che ci saranno nella prima fase del percorso olimpico. Vincoli sia nazionali sia internazionali. Il Comitato Organizzatore per i primi anni non produrrà nulla e quindi non avrà utili, esattamente come successo per Expo 2015 Spa (ora considerata un modello di società da prendere ad esempio solo fino ad un certo punto). La legge Madia obbliga, però, a cambiare profilo dopo 3 anni senza utili. D’altro canto, il Cio vieta la possibilità di avviare attività di merchandising per i primi due anni dall’assegnazione dei Giochi. Non bastasse, c’è da capire quale architettura societaria consenta di sfruttare al meglio i vantaggi fiscali che si avranno sul cotè commerciale.

Tutti aspetti che, si sottolinea da più parti, non sono secondari se si considera che il verbo dello stesso Cio è il contenimento dei costi e la sostenibilità dei Giochi. Ieri si è quindi deciso di ricorrere ad un advisor che aiuti i protagonisti della missione 2026 a scegliere il modello societario migliore tra, in sintesi, la Spa in stile Expo e la Fondazione di diritto privato che fu invece creata per le Olimpiadi Invernali di Torino. C’è da fare in fretta perché il Cio ha fatto sapere di volere una governance chiara entro l’autunno. Per la fine di agosto è previsto un nuovo vertice, stavolta alla presenza del sottosegretario Giancarlo Giorgetti e qui saranno annunciate le prime scelte. Lo stesso Giorgetti ha assicurato, ieri, che a settembre sarà emanato il decreto (poi legge) olimpico, ovvero il provvedimento con il quale si isituirà l’Agenzia dei Giochi, la società a partecipazione pubblica che gestirà appalti e lavori delle Olimpiadi del 2026. La governance sarà infatti duale: da un lato l’evento, dall’altro i cantieri. Quanto al manager di riferimento, se ne sono concordate le caratteristiche.

«Abbiamo dato un incarico ad un advisor per definire costi e benefici di Spa e Fondazione del Comitato organizzatore – spiega Zaia alla fine dell’incontro –. A breve scioglieremo il dubbio. Poi si è cercato di definire un profilo professionale ideale per la persona che andrà a governare le Olimpiadi. Io ho suggerito che sia una persona di stampo internazionale e un uomo di relazioni. Niente elefanti della politica». Quindi Sala: «Io mi sono permesso di dire che è sbagliatissimo oggi immaginare nomi per la figura del direttore del Comitato olimpico, prima infatti bisogna profilarne il ruolo e le caretteristiche: deve sapere l’inglese, avere esperienza nella gestione di realtà complesse, sapere di marketing, conoscere sia il privato sia il pubblico: ora abbiamo condiviso questa job description, poi si decideranno i nomi. Fare il contrario sarebbe un errore».