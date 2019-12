Milano, 16 dicembre 2019 - "Siamo qui per celebrare sport italiano che ha vissuto un anno esaltante, non mi riferisco solo al livello agonistico ma anche all'assegnazione di eventi prestigiosi", come quella delle

Olimpiadi invernali del 2026, "uno dei momenti più intensi che ho vissuto da presidente del Consiglio: pensate lo sport che potere ha. E' stato un momento in cui mi sono sentito particolarmente orgoglioso di essere italiano. E' stata una delle più belle pagina che ha scritto il sistema Italia. Il fatto di riuscire a lavorare tutti nella stessa direzione ci ha consentito di raggiungere un grande risultato". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricordato l'aggiudicazione delle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano-Cortina, nel corso della premiazione del 'Collare d'oro' nella sede del Coni.

Per il presidente del Coni Giovanni Malagò, l'assegnazione dei Giochi Olimpici invernali del 2026 a Milano-Cortina è stata "una vittoria", è stata "il capolavoro dello sport italiano che in questo anno ha saputo anche conquistare i Giochi del Mediterraneo con Taranto, gli Europei di nuoto a Roma, le Atp Finals di tennis a Torino". Però "non siamo stati bravi solo nella diplomazia, qualcuno direbbe nella attivita' di lobby, ma soprattutto con i nostri atleti". Il numero uno del Coni ha ricordato quel "magico pomeriggio del 24 giugno a Losanna", quando sono stati assegnati i Giochi all'Italia. "Il suo intervento- ha detto rivolto a Conte- è stato uno dei passaggi decisivi, come quelli dei sindaci di

Milano e Cortina e dei governatori di Lombardia e Veneto, che ringrazio per l'indimenticata fiducia data al Coni per la corsa ai Giochi".