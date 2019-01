Milano 23 gennaio 2019 - Una settimana fa il sindaco Giuseppe Sala confessava di «gufare» contro un nuovo Governo in Svezia. Sì, perché senza un esecutivo in carica, il sostegno svedese alla candidatura di Stoccolma-Aare alle Olimpiadi invernali del 2026 sarebbe stato azzoppato. Una settimana dopo, però, al primo cittadino milanese non resta che constatare con un po’ di preoccupazione che la Svezia ha un nuovo Governo guidato dal socialdemocratico Stefan Lofven e pronto a sostenere la corsa a Cinque Cerchi della capitale scandinava. Sala ha espresso la sua preoccupazione ieri mattina in risposta a una domanda di un cronista: la candidatura di Stoccolma fa più paura da quando la Svezia ha formato il nuovo Governo? «Oggettivamente sì», sottolinea il sindaco, il quale subito dopo aggiunge: «È una candidatura forte, anche per il fatto che la Svezia non ha mai ospitato le Olimpiadi.

In realtà la parte tiepida è proprio la città di Stoccolma. Ma se anche la città dovesse manifestare il suo interesse, la vedrei difficile». Il sindaco rilancia l’allarme già lanciato dal Coni qualche settimana fa: il consenso verso Stoccolma-Aare tra i Paesi membri del Comitato olimpico internazionale (Cio) cresce, anche perché la Svezia adesso ha un Governo in carica.

La sfida olimpica si complica. Il dossier di Milano-Cortina, comunque, è competitivo con quello di Stoccolma-Aere. Ne è convinto il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano Giovanni Malagò, che ieri, al termine della Giunta del Coni convocata a Bolzano, prima ha annunciato che «adesso è ufficiale, la votazione per i Giochi del 2026 si terrà il 25 giugno a Losanna» e dopo ha aggiunto: «Parlando con i colleghi membri del Cio, la candidatura italiana è molto solida, molto credibile, ma sarebbe un errore se qualcuno sottovalutasse la candidatura di Stoccolma». La parola d’ordine adesso è «realismo».

Il Coni lavora per superare anche un limite della candidatura italiana: il Governo guidato dalla maggioranza leghista-grillina si è impegnato a sostenere i costi per garantire la sicurezza delle gare e i controlli anti-doping, ma non le spese per realizzare i nuovi impianti di gara e riqualificare i vecchi. Un sostegno a metà. La garanzia al Cio per le spese da almeno 350 milioni di euro l’hanno fornita le Regioni Lombardia e Veneto. Malagò, però, svela che «il vicepremier Salvini parlando con me si è espresso in modo molto forte, molto chiaro, a favore della candidatura italiana per le Olimpiadi». La Lega rema a favore dei Giochi. Il M5S, invece, frena sul sostegno alle spese per gli impianti.