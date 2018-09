Milano, 27 settembre 2018 - Attesa a Milano per la decisione sulla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. Il sindaco Giuseppe Sala, in rmerito alla candidatura di Milano e Cortina ad ospitare i Giochi invernali del 2026, chiede che dal Consiglio dei ministri di oggi arrivi un segnale chiaro. "Da quello che ne so stasera c'è un Consiglio dei ministri, credo che in modo inequivocabile dovranno dire, partendo a breve la delegazione del Coni per Buenos Aires, con che opzione in tasca si va. A me risulta che le nostre due Regioni, se si andrà avanti con Milano e Cortina, sono disponibili a garantire poi però c'è da costruire il tutto. Noi siamo pronti, è chiaro che però senza l'ok del governo non si può fare, vediamo cosa dicono oggi durante il Consiglio dei ministri".

In attesa di una risposta dal Governo anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: "In settimana il governo dovrebbe dare una risposta definitiva sulla possibilità che si vada avanti con l'accoppiata Lombardia e Veneto: mi auguro che si vada in questa direzione". In merito al possibile "rientro" di Torino, il governatore lombardo replica riprendendo le parole del collegapresidente del Veneto: "Come ha detto Zaia, a noi va bene tutto, noi siamo disponibili a ogni tipo di scelta perché le Olimpiadi si svolgono in Italia. Noi personalmente siamo dell'idea che la scelta migliore sarebbe stata Milano, ma siamo aperti a qualunque scelta".