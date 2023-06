Ok al centro prenotazioni unico E contro le liste d’attesa 81 milioni

di Giambattista Anastasio

La Regione stanzia altri 20 milioni di euro per contenere i tempi d’attesa in sanità e approva il progetto definitivo per la realizzazione del Centro Unico di Prenotazione. Nell’ordine, la delibera prevede un’integrazione da 20 milioni del piano regionale contro i tempi di attesa per complessivi 81 milioni. Di questi, 46,3 milioni sono destinati al pubblico e 34,6 milioni al al privato accreditato. Nell’atto sono contenute anche indicazioni per la gestione delle agende con l’obiettivo di renderle uniformi e omogenee tra i vari enti. "Regione Lombardia vuole superare il problema dei cosiddetti no-show, ovvero i pazienti che non si presentano a visita, che nei primi 4 mesi del 2023 ammontano a 1.457.429, quasi il 23% delle prestazioni prenotate – si legge nella nota diramata ieri –. Lo farà attraverso l’aumento delle prenotazioni che si aggiungeranno alla normale disponibilità. Le strutture sanitarie dovranno poi impegnarsi a pubblicare tempestivamente i referti sul Fascicolo Sanitario Elettronico entro 24 ore dalla loro produzione (almeno il 95%) e raggiungere l’80% delle prescrizioni ambulatoriali effettuate da parte dei propri specialisti in forma dematerializzata entro fine 2023". Analizzando i numeri delle prestazioni erogate da gennaio a maggio è evidente l’incremento di visite ed esami nelle classi di priorità B (10 giorni) e D (30 giorni), soprattutto da parte degli enti pubblici. Prendendo in esame il periodo gennaio-maggio 2019 e il periodo gennaio-maggio 2023 per la classe di priorità B, sono stati erogati 101.577 esami e visite in più nel 2023, corrispondenti a un aumento del 41% di prestazioni. Per la classi di priorità D (30 giorni) la differenza nello stesso periodo tra il 2019 e 2023 fa registrare un aumento di 136.942 tra esami e visite, che vale il 24% in più.

Con un’altra delibera la Giunta ha approva il progetto definitivo per la realizzazione del Centro Unico di Prenotazione regionale in cui confluiranno le agende delle strutture pubbliche e private. Una volta in essere, prevede un insieme di strumenti applicativi per la gestione centralizzata della programmazione e dell’offerta ambulatoriale. Definita quindi l’offerta tecnica, la Direzione Generale Welfare di Regione dovrà incaricare ARIA per la realizzazione del progetto definito affinché diventi operativo. "Un provvedimento molto importante" sottolinea l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso.