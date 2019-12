Milano, 4 dicembre 2018 - A Milano da domani fino all'8 dicembre torna la storica fiera degli Oh Bej! Oh Bej!.Una tradizione amatissima da tutti i cittadini del capoluogo meneghino e non solo. Ecco qualche informazione pratica sulla storica manifestazione, che arriva in città in concomitanza dei festeggiamenti del Santo Patrono della città, Sant'Ambrogio.

Dove

Anche quest'anno sarà il perimetro del Castello Sforzesco, nel tratto compreso tra viale Gadio e Piazza Castello a ospitare gli espositori. In passato la fiera si svolgeva in zona Sant'Ambrogio. Non è escluso che - terminati i lavori per la metropolitana - si possa tornare all'antica sede. Con mercatini in "forma ridotta"

Orari

Come sempre gli orari della fiera sono dalle 8.30 alle 21

Gli espositori

Saranno presenti 379 espositori tra cui 55 rigattieri e sei operatori interamente dedicati ai presepi e agli addobbi per gli abeti natalizi. Negli oltre 25.000 metri quadrati di esposizione il 70% degli espositori risponde ai rinnovati criteri di selezione degli operatori avviati negli ultimi anni per offrire le più autentiche atmosfere e i generi merceologici più rappresentativi della storica fiera nel segno della qualità e della tradizione. Sono presenti infatti oltre 45 categorie merceologiche: 55 rigattieri, 28 artigiani, 3 maestri del ferro battuto, rame e ottone, 21 venditori di stampe e libri, 14 fioristi, 14 giocattolai, 17 venditori di dolci dai torroni ai canditi, oltre a 10 tradizionali venditori di caldarroste e 9 di Firunattâ, le tipiche castagne infilate e affumicate, 4 venditori di cesti e 3 di miele e affini.

Alter-Bej!

L'amministrazione ha previsto anche altre 80 postazioni di vendita presso il cavalcavia Bussa che collega la stazione di Porta Garibaldi con il quartiere Isola. Qui, infatti, trova sede la fiera "Alter Bej!" che per l'occasione esporranno auto-produzioni artigianali e creazioni artistiche, il tutto accompagnato dalle esibizioni di musicisti, giocolieri e artisti di strada.

Come arrivare e le informazioni sui mezzi Atm

Da mercoledì 4 dicembre (18 circa) a domenica 8 dicembre alcune linee di superficie deviano dai loro soliti percorsi per la chiusura al traffico delle vie che ospitano i mercatini di Natale in piazza Castello e viale Gadio.

LINEA 4

- Direzione Cairoli M1: da Lanza M2 i tram svoltano in via Tivoli, passano in via Mercato, via Ponte Vetero e terminano in via Cusani.

- Direzione Niguarda (Parco Nord): da via Cusani i tram proseguono in Foro Buonaparte. Da Lanza M2 riprendono il solito percorso.

LINEA 58

I bus fanno il servizio di sempre tra Baggio (via Noale) e via Carducci, dove fanno capolinea all’altezza del numero civico 1. Non passano in via Paleocapa e in via Minghetti.

LINEA 94

I bus fanno servizio tra Porta Volta e Cadorna FN M1 M2, dove fanno capolinea (in via Carducci 2). Non passano in via Paleocapa e in via Minghetti.

LINEA N25

Fa servizio tra Centrale FS M2 M3 e Cadorna M1 M2 FN, dove fa capolinea (in via Boccaccio dopo piazzale Cadorna).