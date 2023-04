Oggi l’ultimo saluto nella parrocchia dove faceva il volontario

I funerali di Antonio Novati si svolgeranno oggi alle 15 nella parrocchia di Vizzolo Predabissi, paese dove il 75enne aveva vissuto a lungo, con la famiglia, prima di trasferirsi di recente a Melegnano. Strette attorno al dolore della moglie Daniela e dei figli Marco e Roberto, le comunità di Vizzolo e Melegnano daranno così l’addio al professionista barbaramente ucciso, molto conosciuto sul territorio per la sua lunga e infaticabile attività di commercialista. Descritto da tutti come una persona mite e scrupolosa, Novati aveva fatto parte, in passato, della sezione melegnanese del Lions club e ultimamente prestava la sua opera come volontario nella parrocchia di Vizzolo. La stessa dove verranno celebrati i funerali. Il 75enne è stato ricordato anche durante le celebrazioni per il 25 aprile, a Melegnano. Le comunità di Melegnano e Vizzolo sono ancora scosse per quanto accaduto al commercialista, trovato ucciso con 11 coltellate una settimana fa a Massalengo.A.Z.