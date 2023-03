“Oggi aiuto io”, 20 quintali di altruismo

Cinquemila famiglie delle scuole cinisellesi hanno contribuito alla raccolta di alimenti, prodotti per l’igiene personale, della casa e accessori da destinare alle persone in difficoltà. Il progetto "Oggi aiuto io!" è realizzato con la collaborazione del servizio minori del Comune, Fondazione Cumse, centri di ascolto Caritas, banco alimentare Paolo Galbiati onlus, Social Market e Protezione Civile e quest’anno ha raggiunto un nuovo record, con un totale poco inferiore ai 20 quintali di beni donati per le famiglie bisognose. Gli studenti dai 3 ai 14 anni di tutti i plessi cittadini hanno portato nelle loro aule prodotti alimentari e non solo, che poi sono stati stoccati e distribuiti ai 7 centri di ascolto Caritas, che sono presenti sul territorio, e al Social Market. Solo di pasta, riso e cereali sono stati raccolti oltre 800 chili, di scatolame 547 chilogrammi, di olio e latte altri 207 e altrettanti di biscotti e dolciumi.

A ciò si aggiungono 1.450 pezzi di prodotti per l’igiene personale, oltre 170 per la pulizia della casa e, infine, 1.900 pezzi di materiale scolastico. "Per gli alunni questo progetto rappresenta anche un momento formativo ed educativo, che insegna il senso e l’importanza della solidarietà e vicinanza a chi ha più bisogno", hanno sottolineato l’assessore all’Istruzione Maria Gabriella Fumagalli e l’assessore del Terzo settore Riccardo Visentin.

La.La.