Offriva soldi alle famiglie per abusi su bimbe, 50enne si difende: “Solo finzione”

Milano – Ha ammesso le contestazioni relative alla detenzione e cessione di materiale pedopornografico dicendo, in sostanza, che è un suo «problema grave, che voglio curare», il 50enne arrestato nei giorni scorsi nell'inchiesta condotta dalla Polizia postale e coordinata dal pm di Milano Alessia Menegazzo. E riguardo a presunti tentativi di comprare, promettendo «denaro», figli minorenni da «ragazze madri» o da genitori con problemi economici per commettere abusi sessuali, l'uomo ha sostenuto che sarebbe stata «tutta una finzione». È emerso dall'interrogatorio nel carcere milanese di San Vittore, davanti al gip Luca Milani.

«Ho talmente tanto materiale che ne ho quasi la nausea...», aveva scritto l'uomo, come riportato nell'ordinanza del gip Roberto Crepaldi, in una delle chat acquisite. Non soltanto, stando agli atti, il 50enne, perquisito nel febbraio 2022, era riuscito a condividere, tra il 2019 e il 2020, circa 400 file, tra foto e video, con immagini di minori di 16 anni, ma pubblicava pure su canali on line annunci alla ricerca di genitori disposti a vendere i propri figli. Come si legge nell'ordinanza, infatti, ad un utente che gli scriveva «noi abbiamo bisogno» lui avrebbe risposto: «Ok, ho intuito che aveste bisogno...».

Nel «mondo delle chat» di questo genere, ha detto al gip l'arrestato, «si finge di essere dei personaggi e si sa, poi, che è tutta una finzione». L'uomo si è difeso anche sostenendo di non aver mai voluto abusare di una sua parente minorenne, uno degli elementi indicati nelle esigenze cautelari sulla base di conversazioni acquisite. La difesa ha chiesto al gip la sostituzione della misura del carcere coi domiciliari e il giudice dovrà decidere. L'arrestato ha anche riferito, al momento in modo generico, che vuole «curarsi» e ha già avuto un primo incontro con un esperto nella sezione protetta del carcere.