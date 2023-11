Odontotecnici vs Alberghieri. Il Porta punta sull’alta formazione

Conferma il suo primato tra gli alberghieri e tra tutti gli istituti statali professionali dei servizi di Milano, ma sulla classifica di Eduscopio il Carlo Porta quest’anno è superato da un privato, il Casati. Che non tratta di cibo, ma di denti: è un odontotecnico. "Tutto un altro campionato", sorride la preside Rossana Di Gennaro.

Le scuole paritarie hanno perso il primato dei licei classici, ma stanno conquistando altri indirizzi, anche tra i tecnici e i professionali.

"Sono scuole più piccole, con numeri più contenuti e una diversa modalità di sostegno. Subiamo un po’ di concorrenza in tal senso, ma la scuola statale offre grandi opportunità, con progetti europei di grande respiro".

I vostri diplomati scelgono più l’università o il lavoro?

"Il lavoro. Ma stiamo investendo molto sui percorsi Its, gli Istituti Tecnici Superiori per affinare la loro formazione. C’è stato un buon avviamento del nostro Its Food and Beverage e contiamo di fare partire presto anche quello orientato sugli eventi sportivi con il Coni".

Cosa ne pensa nella riforma 4 più 2?

"È di derivazione europea, già presente in Francia e Germania dove però hanno un percorso di alternanza scuola e lavoro molto diverso: al quarto anno gli studenti sono contrattualizzati dalle aziende, non ricade tutto sulle scuole. Quindi credo che al momento sia una riforma un po’ monca: rischiamo di togliere ai ragazzi un anno di formazione e dobbiamo stare attenti a compensare. Serve una rivoluzione più profonda e noi, forti del nostro Its, saremmo pronti". Si.Ba.