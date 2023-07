Occupazione abitativa a Milano, intervento delle forze dell'ordine

La nuova occupazione è durata mezza giornata. Al mattino, è stata rivendicata sul profilo Facebook "Ci siamo-Rete solidale"; al pomeriggio, è andato in scena l’intervento delle forze dell’ordine per liberare l’edificio. La cronaca di ieri parte poco prima delle 10, quando sui social arriva il post (con foto allegata qui a destra): "Questa mattina è stato occupato uno stabile vuoto dalla rete solidale: ci siamo in via Fortezza 1, vicino alla metro Villa San Giovanni per ristabilire una condizione abitatativa dignitosa, anzitutto per le 50 persone sgomberate da via Siusi lo scorso marzo e che da allora erano ospitate nell’occupazione abitativa di via Fra Castoro". Il riferimento è allo sgombero avvenuto il 22 marzo, quando gli occupanti erano stati mandati via dall’ex stabilimento della San Carlo a due passi da piazza Udine. Alle 16 è scattato l’intervento di polizia, carabinieri e polizia locale, predisposto dal questore Giuseppe Petronzi: con l’ausilio dei vigili del fuoco, agenti e militari sono entrati all’interno dell’edificio all’angolo con via Vipacco, quasi al confine con Sesto.

"Gli occupanti, poco meno di 40 persone, dopo brevi interlocuzioni, hanno desistito dal loro intento e abbandonato l’immobile", il resoconto di via Fatebenefratelli. Dopo aver verificato che non ci fossero altri occupanti all’interno, l’immobile è stato restituito ai proprietari della srl Santa Maria. "Sul posto – conclude la nota – erano presenti anche i servizi sociali del Comune, ma nessuno degli occupanti ha richiesto una soluzione alternativa".