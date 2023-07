Occhi elettronici puntati sui luoghi di ritrovo Sul piatto pronti 90mila euro per la sicurezza

Nuovi impianti di videosorveglianza in arrivo sul territorio grazie al finanziamento di 54mila euro ottenuto dal ministero dell’Interno. Dopo le telecamere collocate agli otto ingressi di Bresso e dopo quelle sistemate nei parchi pubblici del centro storico, la sicurezza urbana - soprattutto degli spazi più frequentati dei quattro quartieri cittadini - sarà garantita da questo nuovo gruppo di dispositivi. Il Comune metterà la sua quota di 36mila euro, completando il progetto del valore complessivo di 90mila euro. Le telecamere saranno posizionate, per esempio, nella zona di piazza Italia, per il quartiere "Villoresi", nella pedonale piazza Marconi, al "Quartiere Uno" e in alcune aree della lunga e centrale via Vittorio Veneto, dove i cittadini si ritrovano: "Voglio precisare che queste nuove telecamere monitoreranno gli spazi pubblici, vale a dire quelle piazze dove è necessario un maggior controllo - precisa il sindaco Simone Cairo -. Quelle già operative permettono di verificare, per esempio, le targhe delle auto e delle moto che entrano a Bresso, scoprendo le mancate assicurazioni e revisioni". I lavori per l’installazione dei nuovi impianti inizieranno in autunno e saranno collegati direttamente con la centrale operativa della Polizia locale di Bresso in via Lurani. Giuseppe Nava