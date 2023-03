Obiettivo comunità energetica Buccinasco avvia il percorso

di Francesca Grillo

La comunità energetica è un progetto ambizioso. Si tratta di una rete tra cittadini, associazioni, imprese e amministrazioni che ha come obiettivo produrre, scambiare e consumare energia solo da fonti rinnovabili. Non è semplice da realizzare: bisogna fare un passo alla volta. Buccinasco inizia il suo percorso di attivazione del progetto con un accordo stipulato con Gruppo Cap che realizzerà proprio su un’area comunale un grande impianto fotovoltaico. Il Consiglio comunale ha approvato il piano: ora si procederà a sottoscrivere una convenzione con la società Amiacque srl, interamente partecipata dal Gruppo Cap che gestisce il servizio pubblico integrato della Città metropolitana. "Costituire una comunità energetica con Amiacque – spiega il sindaco Rino Pruiti – ci consente di avviare sinergie importanti con un soggetto estremamente qualificato, aprendoci in futuro anche ad altre realtà, pubbliche o private. Abbiamo colto un’opportunità importante per produrre energia, mettendo a disposizione una nostra area libera che Amiacque utilizzerà per produrre energia elettrica a beneficio dell’impianto di fianco al terreno". In pratica, l’accordo prevede la concessione ad Amiaque di un’area, al confine con Trezzano, dove la società realizzerà l’impianto fotovoltaico, in grado di produrre l’energia per alimentare il depuratore di Cap situato proprio di fianco all’area.

"La quota eccedente – aggiunge Pruiti – sarà venduta nel mercato e se otterremo il finanziamento regionale realizzeremo nuovi impianti fotovoltaici su due edifici comunali, pensiamo al municipio e a una scuola: il Comune quindi produrrà energia pulita, per alimentare le nostre strutture a beneficio della nostra città, e da vendere anche sul mercato". In una seconda fase il Comune "potrà chiedere il finanziamento regionale per poter sviluppare altri impianti e coinvolgere ulteriori soggetti nella stessa comunità energetica, creando un circolo virtuoso nell’ottica dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale", spiega il primo cittadino. Già lo scorso novembre, il Consiglio comunale aveva deciso di aderire alla manifestazione di interesse di Regione Lombardia per la presentazione di proposte di comunità energetiche rinnovabili di iniziativa degli enti locali, impegnandosi quindi formalmente alla costituzione di una comunità energetica.