Nuvoli si candida a sindaco "Abbiamo piena fiducia in lui"

È Luca Nuvoli, 34 anni, il candidato sindaco del Partito Democratico e della lista Forum per le elezioni amministrative del prossimo 14 e 15 maggio ad Arese. Vicesindaco e assessore al bilancio dal 2018, rappresenta una scelta in continuità con i 10 anni di amministrazione comunale di Michela Palestra, alla fine del suo secondo mandato, eletta consigliere regionale per la lista Majorino Presidente. "Sono contenta che il testimone possa passare a Nuvoli, cui ho affidato in questi anni deleghe e compiti importanti che gli hanno permesso di maturare una significativa esperienza e acquisire competenze. Ritengo sia la persona giusta per proseguire nella realizzazione della nostra visione di città", ha commentato la Palestra. Trentaquattro anni, laureato in Economia all’Università Cattolica di Milano, si occupa di finanza per una multinazionale del settore moda. Nonostante la giovane età ha militato in politica fin dall’età di 18 anni, "fa parte del Partito Democratico dalla sua fondazione - precisa il segretario cittadino, Armando Calaminici -. Abbiamo piena fiducia in lui per la guida della città, riteniamo che sarà capace di far appassionare molte persone al nostro progetto".

Individuato il volto del candidato sindaco, ora Pd e Forum sono aperti al confronto con chi vorrà condividere il loro programma politico, "dopo un percorso che ha coinvolto i soci, abbiamo deciso di sostenere la candidatura di Nuvoli perché durante la sua attività nell’amministrazione Palestra ha dimostrato di saper ascoltare i bisogni dei cittadini", dichiara Camilla Johannesen, portavoce del Forum. "Ringrazio per la fiducia, una scelta che attesta stima per il lavoro fatto finora e la voglia di continuare il progetto per il futuro di Arese. A breve avvieremo un percorso di coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini", dichiara Nuvoli.Ro.Ramp.