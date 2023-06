Nuovo stadio del Milan? Fumata nera in Consiglio

L’ipotesi di costruire uno stadio del Milan nell’area San Francesco accende il dibattito in consiglio comunale. L’ultima seduta si è chiusa con una fumata nera per le mozioni e gli ordini del giorno presentati dalle minoranze politiche per cercare di bloccare sul nascere l’eventualità di un maxi impianto sportivo o per individuare degli strumenti di partecipazione rispetto all’iter tecnico-burocratico che ne potrebbe scaturire. Bocciata la mozione del consigliere Nicola Forenza (Lega Nord) che, senza entrare nel merito del sì o no allo stadio, chiedeva l’istituzione di una commissione di controllo per vigilare sull’iter legato al progetto. Stessa sorte per la mozione "San Donato non ha bisogno di uno stadio" presentata da Gina Falbo (Insieme per San Donato) e Gianfranco Ginelli (Pd), così come per l’ordine del giorno col quale il Partito Democratico invitava l’amministrazione comunale a pronunciarsi per un rilancio dell’attuale comparto di San Siro come opzione preferenziale rispetto alla realizzazione di un nuovo impianto a San Donato.

Intanto, il sindaco Francesco Squeri ha voluto leggere una lettera aperta ai cittadini, già diffusa in precedenza, nella quale si evidenzia che il Comune di San Donato si è reso "disponibile ad aprire un tavolo per la valutazione del progetto solo quando la proposta (del Milan, ndr) si concretizzerà, corredata dalla relativa documentazione". E mentre all’interno del Comune si apriva la seduta consiliare, un banchetto allestito all’esterno del palazzo raccoglieva firme per il no allo stadio. Il tutto a pochi giorni di distanza dalla manifestazione che, sabato scorso davanti al municipio, ha chiamato a raccolta gli enti contrari all’ipotetico impianto: associazioni, comitati, partiti politici e movimenti di pressione.A.Z.