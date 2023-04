Il derby d’Europa e il nuovo stadio: "Milan e Inter guardano ai conti"

Milano – No, il sindaco Giuseppe Sala è convinto che il traguardo sportivo raggiunto da Milan e Inter durante questa stagione – la semifinale di Champions per entrambe, la finale del massimo trofeo calcistico continentale per chi prevarrà nel doppio derby d’Europa – non farà cambiare la strategia dei club rispetto al progetto del nuovo stadio: "È una questione di conto economico. L’Inter perde in maniera significativa, il Milan ha messo un po’ più a posti i bilanci. Ma i club guardano in prospettiva i conti".

Le parole del primo cittadino sono un commento al post del consigliere del Partito democratico e presidente della commissione Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Alessandro Giungi, che giovedì ha affondato il colpo contro Milan e Inter su Facebook: "Nel 2019 per giustificare l’operazione immobiliare di demolizione di San Siro e costruzione di un nuovo stadio (oltre a centro commerciale più grande d’Europa e torri di edilizia privata) dissero che era necessario per vincere di nuovo il campionato. Ma nel 2021 lo scudetto lo ha vinto l’Inter e l’anno dopo il Milan. Giocando a San Siro. Allora hanno detto che senza il nuovo stadio non si sarebbe mai potuto competere in Europa. Ma Milan e Inter sono in semifinale di Champions anche grazie alla spinta dei 77mila di San Siro".

Il messaggio di Giungi puntava a sottolineare che i risultati sportivi, almeno quest’anno, almeno in Europa, per le due squadre di Milano stanno arrivando anche senza poter contare su un nuovo stadio ma giocando nella vecchia, gloriosa e capiente Scala del calcio. Il sindaco, però, crede che questo parziale traguardo europeo non farà cambiare idea al Milan (al lavoro per un progetto di un nuovo stadio nell’area dell’ippodromo La Maura) e all’Inter (sempre convinta che un nuovo stadio con i cugini rossoneri nell’area di San Siro sia una buona idea).

Il sindaco, tifoso nerazzurro doc, pensa in ogni caso che "le due squadre in semifinale di Champions è una bella cosa per Milano. Poi vediamo come va a finire. E che una delle due squadre sia in finale è uno cosa straordinaria. Solo un matto poteva immaginare alla fine della Champions di arrivare a questo punto. Ma va bene così".