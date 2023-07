Nuovo sistema di lettura-targhe a Corsico: contributo statale da 150mila euro

Il progetto per il nuovo sistema di lettura delle targhe presentato dal Comune si è aggiudicato un contributo statale di oltre 150mila euro che coprirà il 70% del costo complessivo per realizzarlo (215mila euro). L’intervento prevede 15 occhi elettronici che permetteranno alla polizia locale di individuare subito irregolarità, mancanza di assicurazione, veicoli rubati o segnalati. "Un ulteriore tassello - commenta l’assessore alla Polizia locale Stefano Salcuni - dell’ampio progetto sulla sicurezza che stiamo mettendo in pratica con investimenti importanti: due agenti sono stati assunti a luglio, a cui si aggiungono i sette del 2022 e altri entro la fine dell’anno. C’è poi il progetto della videosorveglianza cittadina per il quale l’Amministrazione ha previsto un impegno di quasi un milione e mezzo di euro". Fr.Gr.