Milano, 15 ottobre 2018 -Il consiglio dei ministri ha nominato il nuovo prefetto di Milano. Si tratta di Renato Saccone, attualmente Prefetto di Torino. Per Saccone si tratta di un ritorno in Lombardia dopo l'esperienza a Monza. Nato nel 1956 a Santa Maria Capua Vetere (CE), laureato in Giurisprudenza a Napoli nel 1980, ha frequentato il Corso di formazione per funzionari della carriera direttiva amministrativa dello Stato presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione entrando nell'Amministrazione civile dell'Interno - carriera prefettizia - il 15 dicembre 1982. Durante l'esperienza torinese, Saccone è stato tra i protagonisti della gestione degli incidente in piazza San Carlo durante la finale di Champions League. Saccone prenderà il posto di Luciana Lamorgere