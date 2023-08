Nuovo Pgt Gorgonzola: valorizzazione fabbricati produttivi al primo posto

Vecchio strumento urbanistico in scadenza, apertura di procedura d’agosto per la variante al piano di governo del territorio. Primo passo, la raccolta di suggerimenti e proposte: la scadenza per presentarli al Comune, con modalità illustrate sul sito comunale, è fissata al 31 ottobre. Solo successivamente si procederà all’incarico per la stesura. Insieme all’avviso di procedura aperta ecco le prime linee di indirizzo: in cima alla lista, il no al consumo di nuovo suolo, "è una priorità assoluta del nostro programma elettorale – così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi (nella foto) – e a quello sicuramente ci atterremo". L’apertura dei lavori per il nuovo Pgt è una delle prime azioni in campo urbanistico della giunta Scaccabarozzi da poco al lavoro. "Lo strumento urbanistico scade ogni cinque anni – così la sindaca – e il nostro va a scadere a breve. Dunque ci mettiamo al lavoro. Un lavoro che sarà ampiamente condiviso". Le linee di indirizzo di partenza sono già tracciate. Fra le altre, la ridefinizione di nuovi indici urbanistici con l’intento di azzerare le superfici fabbricabili e il consolidamento del ‘suolo già urbanizzato’. Si lavorerà alla valorizzazione dei fabbricati produttivi, con recupero di quelli in disuso o sottoutilizzati: "L’obiettivo è anche quello di generare nuove centralità cittadine". Uno sguardo al turismo e a una Gorgonzola più attrattiva: una delle linee di indirizzo prevede di "sviluppare le potenzialità turistiche di Gorgonzola tramite itinerari pedonali e cicloturistici atti a valorizzarne il patrimonio storico, culturale e paesaggistico", e ancora di favorire lo sviluppo di strutture ricettive che siano in grado di accogliere un numero maggiore di turisti. Stop, dove possibile, alla realizzazione di nuove strade o opere pubbliche "a eccezione di quelle irrinunciabili o di alto valore sociale". Ancora, si punta alla riorganizzazione dei quartieri ad alta concentrazione di edifici pubblici, a una migliore mobilità dolce e alla mappatura dI edifici e complessi storici. M.A.