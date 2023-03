Nuovo “Muro partecipato” Cuori al posto degli insulti "Venite a lavorare con noi"

di Barbara Calderola

"Riempiamo il muro di cuori con lo street-artist Gregorio Mancino, Greg, conosciuto in tutto il mondo per le sue creazioni". I Ragazzi di Robin invitano Segrate e dintorni a lavorare insieme al nuovo "Muro partecipato", dopo il bruttissimo episodio che li ha visti, loro malgrado, protagonisti a novembre, quando l’opera che avevano realizzato a fine estate per abbellire la zona industriale Marconi è stata insozzata con insulti e svastiche a bomboletta spray (nella foto i segratesi che hanno contribuito a ripulire il muro). In poche ore l’autore era stato inchiodato alle sue responsabilità, le telecamere della zona l’avevano ripreso mentre sporcava non solo il disegno ma la fragilità di tanti giovani, nessuno però aveva voluto "la caccia all’untore", il fattaccio era servito per accendere ancora una volta i riflettori sulle difficoltà di chi convive con l’handicap. "Non è una novità, accanto a tante persone che ci apprezzano, c’è chi ci considera un peso - dice Melania Bergamaschi, alla guida del gruppo -. Per questo le ingiurie ci avevano ferito, non erano “solo” contro di noi, ma contro chi è più debole. Chi ci vede in malo modo dovrebbe mettersi nei panni di chi convive con un problema fisso: oltre alle difficoltà fisiche c’è da combattere contro il pregiudizio".

Il sindaco Paolo Micheli aveva chiesto "alla comunità di trasformare l’accaduto in un momento di crescita per ragazzi e adulti", e aveva partecipato con altri cittadini alla pulizia delle offese, accompagnata da una vista speciale, quella del ministro della Disabilità, Alessandra Locatelli, arrivata in città per abbracciare "questa meravigliosa realtà così oltraggiata". L’associazione è nata nel 2018 "per spingere tutti a guardare i disabili in modo diverso: non siamo zavorra e così ci siamo messi a fare lavoretti per la comunità - racconta Bergamaschi-. Ripuliamo dove gli altri sporcano, adorniamo dove c’è degrado. Abbiamo cominciato da una pensilina nascosta da graffiti e non ci siamo più fermati". L’appuntamento è per oggi e domani dalle 10 alle 17 in via Cassanese 100, al confine con Borion che collabora all’iniziativa insieme ad altre due aziende, Sikkens e Omeoart. Il messaggio è chiaro: "Bisogna superare il momento di difficoltà con la partecipazione di tutti", una lezione che i Robin offrono ogni giorno.