Nuovo impianto: "Teleriscaldati e contenti"

La nuova rete di teleriscaldamento di Edison Next, i cui lavori sono iniziati nei giorni scorsi in via Vespucci, porterà a ridurre l’immissione nell’ambiente di quasi 16mila tonnellate di CO2. L’intervento consentirà di portare il teleriscaldamento alle strutture pubbliche presenti: la secondaria di primo grado Leonardo da Vinci e gli uffici comunali. Poi, in estate, gli scavi e la posa della rete saranno eseguiti lungo via Roma verso via Libertà.

"L’ampliamento della rete di teleriscaldamento – spiega il sindaco Marco Pozza – è un’opportunità importante per il nostro territorio, non solo per il finanziamento Pnrr ottenuto dai gestori della centrale, ma anche perché permette di unire due problematiche che stanno a cuore alla nostra amministrazione: la sostenibilità ambientale e le azioni a supporto delle fasce più fragili della nostra popolazione. L’aumento dei costi delle utenze sta diventando un’emergenza su cui lavoriamo con un approccio di welfare energetico, associandolo alla riduzione dell’impronta ambientale delle nostre azioni, perché siamo convinti che esiste una sostenibilità ambientale che riduce le distanze sociali, anche basata su una collaborazione virtuosa con il privato". "Complessivamente, con la posa di circa 12,5 chilometri di rete, l’intervento consentirà di estendere il servizio di teleriscaldamento urbano sul territorio – spiegano dal Comune –. Al momento, il teleriscaldamento serve circa 1.600 famiglie tra cui quelle dell’intero quartiere Giardino, attraverso una centrale alimentata da una caldaia a biomassa e una caldaia che utilizza gas naturale". "L’avvio del cantiere è il risultato dell’intenso lavoro col Comune – dichiara Francesco Demichelis, responsabile direzione Teleriscaldamento Edison Next –. Un progetto che guarda al futuro". Francesca Grillo