Nuovo Emporio della solidarietà per aiutare chi non arriva a fine mese

Porta il numero 17 l’Emporio della solidarietà inaugurato dalla Caritas nella diocesi ambrosiana in via Airaghi 13 a Settimo Milanese. Al taglio del nastro hanno partecipato Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, la sindaca Sara Santagostino, il vicario episcopale di zona, monsignor Luca Raimondi e il presidente della Cooperativa di abitanti, Luca Viganò. "Si tratta di uno spazio a Vighignolo per rispondere a chi fatica ad arrivare alla fine del mese. Un servizio diverso per prendersi cura di chi è più fragile - commenta la sindaca -. Grazie all’assessore Stefano Panzeri che ha voluto fortemente questo progetto, alla Caritas e alla Cooperativa Abitanti che ha messo a disposizione lo spazio. Grazie ai volontari che renderanno fruibile il servizio. Tutti insieme per prenderci cura gli uni degli altri, insieme per creare e rinforzare i legami nella nostra comunità". Ma come funziona? Il meccanismo di accesso è quello previsto per Empori e botteghe della solidarietà: i beneficiari saranno selezionati da parte dei centri d’ascolto Caritas e dei servizi sociali territoriali. A loro verrà assegnata una tessera a punti che consentirà l’accesso alla spesa per un periodo di tempo determinato. Nei primi sei mesi del 2023, empori e botteghe della Caritas ambrosiana hanno ricevuto e ospitato 16.416 beneficiari, numero di fatto identico a quello registrato nella prima metà del 2022 e notevolmente aumentato rispetto agli anni scorsi. "Negli Empori - afferma Gualzetti - cerchiamo di far evolvere l’aiuto alimentare da un modello assistenziale a uno che valorizzi dignità e autonomia del beneficiario. Ce n’è bisogno in una fase storica in cui la povertà alimentare rimane intensa anche a causa dell’inflazione e dell’impennata dei prezzi. Gli Empori sono strumento di sostegno diretto e, indirettamente, di prevenzione dell’indebitamento. Caritas fa tutto il possibile, ma ha bisogno della generosità di tutti".

Roberta Rampini