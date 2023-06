Nuovo asilo nido avanti tutta Un taglio alle liste d’attesa

di Roberta Rampini

È uno dei progetti più importanti di "Rho, la città che cambia" finanziato con i fondi del Pnrr. Obiettivo: azzerare le liste d’attesa per l’asilo nido. E ora diventa realtà: nei giorni scorsi, infatti, sono stati assegnati all’impresa Tecno Service Surl i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido da 60 posti, in via San Martino a Rho. Il progetto da 3 milioni di euro è stato redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Sbg Architetti. La fine dei lavori è tra 540 giorni. L’asilo nido sorgerà vicino alle scuole di via Tevere e al centro di aggregazione giovanile Mast, concorrendo alla realizzazione di un vero e proprio "campus scolastico". Sarà un edificio innovativo da un punto di vista architettonico. "Non basta avere i soldi ma bisogna saperli spendere - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Emiliana Brognoli -. Il nido è stato pensato per i più piccoli, con riflessioni di architetti e pedagogisti sulle tre sezioni 0-12 mesi, 12-24 e 24-36 mesi, in funzione della crescente autonomia. Ma è pensato anche per la comunità con la presenza di spazi di coworking a disposizione dei genitori e aperto a tutti i cittadini negli orari di chiusura del nido, una piccola sala studio-biblioteca. Ora il Pnrr ci costringe a rispettare i tempi indicati: quindi inizio lavori il 30 giugno 2023 , fine lavori il 31 dicembre 2025,collaudi e consegna chiavi al sindaco entro il 30 giugno 2026. È una corsa difficile e dobbiamo stare al passo". Il nido di via San Martino sarà anche sostenibile grazie all’impiego di fonti energetiche rinnovabili e un "involucro edilizio" che consentirà di raggiungere la classe energetica A4, la più alta prevista dalla legge in vigore. L’edificio sarà quindi classificato come Nzeb (Nearly Zero Energy Building). All’avanguardia ma soprattutto atteso, come spiega l’assessore alla Scuola, Paolo Bianchi. "Oggi in città abbiamo 338 posti disponibili nella fascia 0-3 anni con sette asili nido, cinque micro-nidi e 5 nidi familiari. L’indice di copertura è pari al 29,70 per cento.

Con la nuova opera arriveremo a 398 posti e a una copertura del 35,16 per cento che supera quella richiesta oggi dall’Unione europea - aggiunge -. Le liste di attesa oggi contano 67 bambini: il nido di San Martino permetterà di dare risposte a tutti". E infine, ma non di minore importanza, il nuovo nido avrà anche la funzione di ricucire una parte del quartiere San Martino. Ci saranno una piazza, spazi aperti con una tettoia che potranno essere usati quando il nido è chiuso per eventi e presentazioni. E per rendere più sicura la strada che è già molto trafficata verrà creata una piattaforma rialzata per favorire il rallentamento dei veicoli e sarà incentivato l’arrivo dei genitori in bicicletta.