Nuovi spazi per il mercato del venerdì

L’atteso spostamento del mercato del venerdì mattina da viale Europa all’adiacente parcheggio pubblico del centro sportivo comunale diventa una realtà concreta: in queste ore sono state aperte le prime cantierizzazioni per la realizzazione della nuova area mercatale, in grado di accogliere le bancarelle che da anni sono sistemate sulla carreggiata stradale.

Con questo intervento, finanziato da Regione Lombardia per 266mila euro, il mercato del quartiere di Molinazzo potrà tenersi, tutti i venerdì mattina, in uno spazio attrezzato e con tutti i confort richiesti, senza dover chiudere al traffico automobilistico viale Europa.

Come accade da anni, nei fatti, quest’importante arteria è sbarrata per circa metà della sua lunghezza dalle transenne fino al primo pomeriggio.

Per una sede mercatale da realizzare, un’altra è stata risistemata un anno fa, dopo i lavori di ammodernamento: si tratta di quella di piazza Berlinguer, nel cuore del quartiere di Ospitaletto, che è stata riqualificata e risistemata nella pavimentazione e negli arredi, dove è ospitato il mercato del sabato mattina.

Giuseppe Nava