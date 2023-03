Nuovi pioppi al Mezzetta 120 volontari all’opera

Dopo la cerimonia di addio al pioppo centenario, abbattuto perché ormai a fine vita e pericoloso, i volontari che si prendono cura del lago Mezzetta si sono dati da fare per piantumare 15 nuovi alberi autoctoni, tra cui pioppi cipressini e querce, per ripopolare la natura. Oltre 120 persone, tra cui tanti giovani e bambini, si sono ritrovati al Mezzetta per contribuire all’iniziativa dei volontari e del gruppo Salvambiente. Insieme a loro, anche i ragazzi del canottaggio di NaviglioSport, Anita onlus, Villa Amantea e altre associazioni, oltre all’oratorio San Lorenzo e ai giovani del progetto Smart. Insieme, hanno inoltre rimesso a nuovo il camino del parco, finalmente pronto per essere utilizzato. Fr.Gr.