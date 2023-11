Nuovi mezzi di soccorso per il Gruppo Sos. Inaugurazione in piazza

Una piazza Petazzi gremita di gente ha partecipato all’inaugurazione dei due nuovi mezzi di soccorso del Gruppo Sos di Sesto San Giovanni, attivo in città dal 1976. Una piccola cerimonia che ha visto anche la benedizione dei veicoli di don Luciano Angaroni, il nuovo prevosto della basilica di Santo Stefano, e il taglio del nastro con il sindaco Roberto Di Stefano. "Una fantastica associazione di volontari e volontarie che da quasi cinquant’anni è in prima linea per soccorrere e supportare i nostri cittadini che si trovano in difficoltà - ha commentato il primo cittadino -. Non saranno mai sufficienti i ringraziamenti per chi mette il proprio tempo a disposizione della collettività". I volontari hanno ora a disposizione una nuova ambulanza e un nuovo automezzo per il trasporto sanitario in emergenza e urgenza. Per sostenere la onlus, in questo periodo natalizio, si possono acquistare anche panettoni e pandori solidali: il nuovo appuntamento per il ritiro è sabato 2 dicembre dalle 10 alle 12 nella sede dell’associazione in via Carlo Marx 111. La.La.