Nuovi lavori alla caserma. Dal Comune 90mila euro: "Garantiamo la sicurezza"

Novantamila euro per la caserma dei carabinieri. L’Amministrazione ha approvato il documento di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione straordinaria: dalla sistemazione di parte della pavimentazione del cortile alla sostituzione di alcuni infissi, dal rifacimento totale dei due terrazzi del primo piano alla sostituzione del quadro elettrico di distribuzione della forza motrice fino all’illuminazione. Nei mesi scorsi i tecnici avevano analizzato lo stato di salute dell’edificio di via Pecchenini, di proprietà del Comune e adibito a stazione dei carabinieri. Al piano terra si trovano gli uffici del corpo, al primo piano i locali ricreativi, la mensa per il personale e alcuni alloggi. Al secondo piano si trova l’alloggio del comandante. Il piano seminterrato, invece, ospita locali tecnici e un box auto, oltre ad archivi, magazzini e una camera di sicurezza. Dopo la valutazione dello stato di conservazione della struttura si è ritenuto necessario e opportuno intervenire solo sulle parti maggiormente ammalorate. "Interveniamo per garantire una fruibilità completa e in sicurezza. I lavori consentiranno inoltre di restituire il giusto valore a una palazzina che complessivamente è in buone condizioni e che prevede anche l’accesso della cittadinanza", commenta l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Scaffidi. Si procederà con la sostituzione dei serramenti con avvolgibili in Pvc al piano primo. I due terrazzi, vista la tenuta impermeabilizzante malmessa con infiltrazioni, verranno risanati con un’operazione di impermeabilizzazione. Infine si interverrà sul quadro generale elettrico al piano terra che verrà sostituito con uno a norma.La.La.