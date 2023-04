Nuove tendenze e l’energia contagiosa

Emanuela

Prandelli*

La Design Week, con il suo Fuori-Salone che si aggiunge all’esposizione principale in Fiera, rappresenta senza dubbio l’evento più inclusivo di Milano. A differenza delle Settimane della Moda, che si giocano prevalentemente a porte chiuse e coinvolgono soprattutto gli addetti ai lavori, le giornate dedicate ad arredamento e design contaminano ogni quartiere della città e attivano un’energia contagiosa che sollecita, insieme agli umori, anche il business di un indotto allargato, a partire da quello della ricettività, con il ben noto moltiplicatore sulle tariffe. Tutti i dati sembrano quest’anno convergere su un ritorno delle presenze a livelli pre-pandemia e una partecipazione autenticamente internazionale (180 le diverse nazionalità presenti quest’anno nei padiglioni di Rho) che rafforza il ruolo chiave di Milano quale capitale globale nel processo di costruzione delle tendenze che tagliano trasversalmente una pluralità di mercati. E il connubio tra moda e design si palesa con crescente evidenza in questo scenario che intreccia l’esposizione di nuove collezioni agli eventi sempre più instagrammabili che punteggiano l’intera città. Sempre più brand che affondano le proprie radici nel mondo fashion si attivano con iniziative ad hoc durante questa settimana, sancendo un legame indissolubile con il mondo del mobile e del cosiddetto homewear (etichetta più intrigante per esprimere l’idea di abbigliamento per la casa) per dare vita a uno storytelling che esce dall’outfit ed entra nel lifestyle, nello stile di vita che consente di meglio trasferire i valori di cui il marchio si fa portatore, divenuti progressivamente più importanti nel determinare le scelte di acquisto di clienti che prediligono brand capaci di essere ispirazionali oltre che aspirazionali. Da qui lo sviluppo di un numero crescente di collaborazioni che si traducono in capsule collection rese disponibili spesso a tiratura limitata e fondamentali per alimentare l’attrattività della marca e il suo posizionamento distintivo prima ancora dei fatturati.

*LVHM of Fashion

and Luxury Management,

Direttore Master in Fashion,

Experience and Design

Management Bocconi