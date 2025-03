Nuove regole. E spuntano le “zone rosse”

Nascono le "zone rosse" a Cinisello con le modifiche al regolamento di polizia urbana, votate dal consiglio comunale per rispondere a problematiche emerse nel tempo e non adeguatamente affrontate fino a oggi in particolare per quanto riguarda assembramenti giovanili, schiamazzi e bivacchi. Tra le principali novità introdotte, spicca la ridefinizione delle aree di "maggior tutela", all’interno delle quali, oltre al daspo, il sindaco potrà emettere ordinanze non contingibili e urgenti della durata massima di 90 giorni, relativamente all’uso, somministrazione, vendita o consumo di bevande alcoliche, ma anche alle modalità di esercizio delle attività di vendita o somministrazione su area pubblica in forma itinerante. Si potrà anche intervenire sugli orari dei negozi, sullo stazionamento dei pedoni e sulla limitazione degli assembramenti. Un’ordinanza in materia di sicurezza pubblica e vivibilità urbana è stata firmata in questi giorni dal sindaco Giacomo Ghilardi e impone per tre mesi la chiusura nelle ore notturne del distributore automatico di bevande e alimenti in viale Romagna, nel quartiere Crocetta, dalle ore 19 alle 6. "Il distributore H24 rappresenta spesso luogo di ritrovo per malintenzionati e, soprattutto nelle ore serali e notturne, favorisce fenomeni di microcriminalità, generando senso di insicurezza nella cittadinanza e fonte di degrado - spiega il Comune -. Ci sono state ripetute segnalazioni da parte dei residenti di schiamazzi, che talvolta sfociano in risse, e di uso di sostanze stupefacenti e alcol".

"Negli ultimi tempi abbiamo affrontato diverse criticità, intervenendo di volta in volta con le modalità più adeguate. Le norme più specifiche introdotte nel regolamento consentiranno di intervenire in modo più rapido e più efficace", hanno spiegato il sindaco Ghilardi e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Malavolta. È stato anche introdotto il divieto di vendita itinerante a una distanza inferiore a 500 metri dai confini dei mercati e la limitazione massima a due ore per la permanenza nello stesso luogo dei venditori itineranti, in linea con la normativa regionale.

La.La.