Nuova zona umida al Parco Nord: "Grazie anche alla vasca del Seveso"

Sono quasi ultimati i lavori per la realizzazione della nuova zona umida del Parco Nord nel comune di Bresso, al confine con quelo di Milano: un piccolo laghetto, piante acquatiche e arbustive lungo le sponde, una spirale di tigli che formano una “chiocciola” e un percorso di lastre di calcestruzzo posate sul prato, che attraversano l’area per renderla fruibile senza impermeabilizzarla. Sono circa 1.200 metri quadrati di zona umida che s’inseriscono nel progetto paesaggistico dell’area che conserva la vegetazione spontanea presente e i nuovi rimboschimenti degli ultimi anni.

Lo stesso Parco Nord, attraverso i propri canali social, ha spiegato che "le zone umide degli habitat molto importanti per la biodiversità, tanto da essere protette dall’apposita Convenzione di Ramsar del 1971 (uno dei primi accordi internazionali sulla conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali, ndr). Rappresentano cruciali punti di passaggio per le specie migratorie che le utilizzano come stepping zones, ovvero zone di sosta e di alimentazione o come siti di nidificazione".

Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Bresso e WWF Italia e al lavoro coordinato dei nostri professionisti architetti, forestali, agronomi e di vigilanza, al fine di realizzare un intervento con l’apporto di ciascun ambito professionale che garantisca ai visitatori la miglior fruizione possibile. "Nonostante i rallentamenti causati dalle piogge dei mesi primaverili - dice ancora il Parco Nord - i lavori procedono e non vediamo l’ora che questo nuovo progetto di valorizzazione ambientale sia pronto".

Un plauso al progetto è arrivato anche dall’assessore di Milano alla sicurezza Marco Granelli: "Sono doppiamente contento perché l’area ex Item è stata acquisita al Parco Nord con le risorse della vasca del Seveso".