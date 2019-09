Milano, 12 settembre - La Triennale di Milano sarà ristrutturata, e i lavori partiranno a breve. Lo ha annunciato durante la presentazione della prossima stagione dell'istituzione culturale il presidente Stefano Boeri. "Inizieremo a fare delle prime, piccole cose - ha spiegato - Stiamo cercando di recuperare il piano meno uno, siamo in discussione con l'Old Fashion per realizzare ciò che c'era una volta, ossia un ristorante". L'idea è quella di fare della Triennale uno spazio aperto, inclusivo, che guardi al futuro con un pensiero a ciò che l'istituzione è stata in passato. "Il ristorante è il primo passo, poi stiamo facendo altre cose come ampliare lo spazio dei bambini, ma lo annunceremo strada facendo", ha detto Boeri.

Il problema, però, è dato dall'aspetto economico del progetto. L'Old Fashion infatti ha un contratto fino al 2022 e per aggirare l'ostacolo il presidente della Triennale ha spiegato di "voler trovare un modo per collaborare insieme e gestire al meglio questo spazio".Conferme sullo stanziamento di fondi per il museo del design che dovrebbe nascere in Triennale, nonostante la pazza crisi di governo di agosto e il conseguente cambiamento nella composizone dell'esecutivo: il bando internazionale per la sua realizzazione infatti è già pronto e per lanciarlo si aspetta che questi soldi arrivino a destinazione. Una volta terminato, quello della Triennale sarà il più grande museo del design italiano al mondo.

Durante la presentazione della nuova stagione il presidente Boeri ha anche annunciato la riprogettazione degli spazi del carcere di San Vittore da parte della stessa Triennale, grazie a una collaborazione con Cariplo per trovare i fondi necessari. "Vogliamo riprogettare integralmente il carcere, dalle celle alle mense, dal cortile agli spazi comuni - ha detto Boeri - Il progetto dovrà prendere vita da una collaborazione tra detenuti, personale carcerario e architetti". I tempi per la realizzazione del progetto dovrebbero essere abbastanza brevi, vistio che gli incontri tra le parti si svolgono già ogni settimana. Più cauto Giacinto Siciliano, direttore del carcere: "Per ora è un sogno, ma se si realizza sarà un'eccellenza e un grande servizio", ha detto.

Al termine della presentazione, spazio anche per alcune battute prettamente politiche sul tema dell'autonomia regionale da parte del sindaco di Milano Beppe Sala e del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. "Penso che l'auonomia delle regioni sia un tema ineludibile, perchè i cittadini vogliono ragionare su altre formule e a livello territoriale sentono maggior contatto con la politica - ha detto il primo cittadino - Quello che ho sempre contestato è che l'indirizzo fosse solo regionale e non comprendesse le città". Fontana ha invece polemizzato con il nuovo ministro per il Mezzogiorno, Giuseppe Provenzano, reo di aver scruitto "cose irraccontabili". "Prima di parlare si leggano i documenti, che sono stati fatti agli stessi tavoli con gli stessi interpreti - ha spiegato l'inquilino del Pirellone - Io comunque rinnoverò la proposta di andare avanti nel lavoro che è già stato fatto".