Nuova piazza Petazzi Diodato ci gira un video

Nel giorno del suo compleanno, ieri Diodato ha scelto di regalare al pubblico il video del suo ultimo singolo Ci vorrebbe un miracolo, che era stato girato a Sesto solo poche settimane fa. "Ogni canzone è un ponte verso qualcuno, un luogo in cui incontrarsi, confrontarsi, scoprirsi simili e in questo giorno speciale volevo essere con tutti voi. Siamo noi l’unico miracolo possibile". Con questo messaggio il cantautore ha commentato il videoclip che regala uno sguardo sulla società contemporanea, divisa da rancore e paura, prima di capire che tutti sono sulla stessa barca. E proprio una piccola barca era stato l’unico elemento di scena installato al centro della location, con alle spalle la basilica di Santo Stefano. Le riprese erano state infatti effettuate in una piazza Petazzi fresca di restyling. Per l’occasione, il salotto cittadino era stato chiuso con tanto di cartelli, affissi già nei giorni precedenti, che avevano suscitato curiosità.

La.La.