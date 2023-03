Nuova Giunta, il punto Lega, il Bertolaso bis costa In Forza Italia è corsa a 3 Per FdI il nodo Cattaneo

di Giambattista Anastasio C’è ancora più di un nodo da sciogliere tra i partiti del centrodestra, ma anche al loro interno, prima che possa essere definita la nuova Giunta regionale, la seconda presieduta da Attilio Fontana. Nodi che dovranno essere sciolti entro la fine di settimana prossima, quella annunciata come decisiva. Partendo dalla Lega, il partito del presidente della Regione, le questioni da dirimere sono soprattutto tre. Della prima si è detto: la riconferma di Guido Bertolaso all’assessorato al Welfare sembra molto probabile e l’ex capo della Protezione Civile sarà riconfermato in quota Lombardia Ideale (leggi: quota Fontana), non Lega. Il punto, però, è il perimetro delle deleghe. Se dovesse restare tale e quale, Fratelli d’Italia avrebbe diritto a ottenere quasi tutti gli altri assessorati di peso: Bilancio, Infrastrutture e Trasporti, Agricoltura. In bilico, a quel punto, anche l’assessorato alle Attività produttive e allo Sviluppo economico, che il Carroccio vorrebbe restasse a Guido Guidesi, anche a costo di qualche spacchettamento. Uno scenario sulla quale la Lega deve e vuole riflettere. Inconsueto che il partito che esprime il governatore non esprima l’assessore al Bilancio. Al tempo stesso, però, non era mai accaduto, finora, che il partito che esprime il governatore esprimesse anche...