Nuova collocazione per l’elementare e un palazzo di 8 piani davanti al metrò

Revisione di planivolumetrici e cronoprogramma, cambio di rotta sulla realizzazione della futura scuola elementare, che torna in carico all’Amministrazione, spostamento su carta del futuro asilo nido. Ma anche i tempi e le modalità di costruzione degli ultimi lotti, uno dei quali andrà in altezza. Comparto 6, a un mese dalle elezioni si torna dal notaio, firma definitiva lunedì per la nuova convenzione comune-operatori, regolerà rapporti, dettagli economici e sviluppo del nuovo maxi quartiere negli ultimi anni di costruzione. "Obiettivo per noi prioritario - così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi - mettere nero su bianco tempi certi per le scuole e per la dotazione di servizi al quartiere". Il tema comparto 6 è stato, nei mesi scorsi, cavallo di battaglia per le da poco concluse elezioni amministrative. I prodromi e una prima stipula si erano già tenuti nel mese di marzo. Una delle novità è l’assessore alla partita. Non più Nadia Castelli, assessora della giunta Stucchi bis e non più nell’esecutivo, ma Alberto Villa, neo assessore in quota al Partito Ddemocratico. La gestione del comparto 6, in realizzazione ormai da un decennio a est dell’abitato gorgonzolese, un’eredità pesante. "La nuova convenzione era già nota, ed era stata frutto di un lavoro preliminare lungo e complesso, di confronto con gli operatori e con i cittadini già residenti del comparto - così Alberto Villa - . Semmai la bella notizia è che si vada tutti dal notaio. Operatori compresi, che non era scontato, visto che esisteva già un contratto". Il tema edifici scolastici uno dei più dibattuti in campagna elettorale. La nuova convenzione sposta su carta il futuro asilo nido da un’area decentrata che diventerà invece un parcheggio a una a ridosso dell’agenzia delle entrate. Smarca invece gli operatori dall’onere di realizzare l’edificio della futura primaria, che sarà realizzato direttamente dall’Amministrazione con un mutuo o con oneri di urbanizzazione. "Questo - così Villa - ci garantisce tempi e modalità certe di realizzazione. Il prossimo passo sarà l’affidamento di un incarico per un progetto". Al centro del dibattito, nei mesi passati, anche la nuova distribuzione degli ultimi volumi. L’ipotesi, quella di andare in altezza: uno dei palazzi sarà di almeno otto piani. "Una soluzione - così la sindaca - che consente di edificare un palazzo in meno".

Monica Autunno