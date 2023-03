Nuova caserma Posata la prima pietra

Il cantiere per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri è diventato operativo con la posa della prima pietra. A fare gli onori di casa per la cerimonia – che sancisce il via ai lavori che dovrebbero terminare entro i primi mesi del 2024 – la sindaca Lidia Reale. Fra gli intervenuti Luca Toccalini, parlamentare basigliese della Lega, la senatrice Gusy Versace di Azione e Simone Negri, consigliere alla legalità di Città Metropolitana: "Il tema della sicurezza è ovunque percepito dai cittadini come di primaria importanza. Ed è così anche per Basiglio, nonostante il nostro territorio si confermi, anno dopo anno, decisamente sotto la media per numero di eventi criminosi rispetto a realtà simili per estensione territoriale e per popolazione – spiega la sindaca –. E il merito di questo è da attribuire, senza dubbio, anche ai carabinieri. Negli ultimi anni come amministrazione abbiamo investito molto in sicurezza, con un diffuso e innovativo sistema di videosorveglianza e con il nuovo comando della polizia locale, i cui lavori sono in corso. Il percorso che ci ha portato a questa importante giornata è stato lungo e non certo privo di difficoltà, ma è la dimostrazione dell’impegno e della determinazione dell’amministrazione comunale nel perseguire obiettivi importanti per la nostra comunità". "Con la posa della prima pietra della nuova caserma, l’amministrazione basigliese rinnova la sinergia istituzionale con l’Arma che rappresenta un presidio di sicurezza e legalità del territorio", sono le parole di Negri. L’edificio di via Salvo d’Acquisto una volta dismessa la caserma, diventerà lo Spazio A.R.I.A. (Assistenza relazione individuo aiuto), un polo socio-sanitario.

Massimiliano Saggese