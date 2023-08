Nubifragio a Milano, riaprono per ferragosto altri tre parchi

Milano, 11 agosto 2023 – Riaprono da domani altri tre parchi, che erano stati chiusi a Milano dopo il nubifragio dello scorso 25 luglio.

Si tratta del parco Papa Giovanni Paolo II, cioè l'ex parco delle Basiliche, del giardino Roberto Bazlen e del parco di Villa Scheibler, dove sono stati eseguiti interventi di abbattimento, potatura e bonifica.

Le riaperture si aggiungono a quelle disposte l’8 agosto per 18 parchi recintati ed aree verdi; giardino della Guastalla, Rotonda della Besana, giardino Pippa Bacca, parchi di Villa Finzi, Trotter, Citylife, Boscoincittà, parco di via Chiesa Rossa, giardino Franco Verga, parco Nicolò Savarino, giardino Oreste del Buono, parco di Villa Litta. Sono tornate fruibili, contestualmente, anche le aree verdi all'ingresso dell'ospedale di viale Monza, via Zanoia, via Guerzoni, via Val di Bondo 11/15, via Sant'Arnaldo, vie Medardo Rosso - Boltraffio - Farini.

Restano invece chiusi tutti gli altri parchi, come prevede l'ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Sala.