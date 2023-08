Nubifragi estivi, in campo i periti Melzo costretta alla variazione di bilancio

di Monica Autunno

Danni da maltempo, scendono in campo i periti. Da Melzo a Gorgonzola ad altri Comuni colpiti dalla tromba d’aria e dalle grandinate di luglio incarichi agli esperti: dovranno certificare i danni subiti dalle strutture pubbliche ma anche, eventualmente, quelli provocati da manufatti o proprietà pubbliche (si pensi agli alberi caduti) a privati, e successivamente gestire la delicata trama dei rapporti con le assicurazioni. Si punta ai risarcimenti, in attesa di notizie su quelli che arriveranno tramite la Regione. Ma nell’attesa, non basta. Per far fronte ai ripristini urgenti indispensabile mettere mano ai bilanci comunali: a Melzo, il Comune d’area più colpito dagli eventi meteo di mezza estate, la giunta ha definito in agosto uno spostamento di fondi di bilancio da oltre 500mila euro.

La delibera melzese di nomina di un perito di parte per i danni del maltempo è dei giorni scorsi. La società bresciana individuata dovrà occuparsi in tempi relativamente rapidi "di una corretta stima e valorizzazione di tutti i danni materiali, nell’ottica di un proficuo contraddittorio con il perito della compagnia assicurativa". Un dettaglio innovativo, presente in delibera: "Le spettanze verranno saldate unicamente salvo buon fine solo dopo l’effettivo riconoscimento dell’indennizzo da parte della compagnia assicurativa a favore dell’ente". "Significa, in parole povere – spiega il vicesindaco Lino Ladini – che il saldo è a obiettivo, ovvero a soldi portati a casa. È una modalità nuova ma corretta e di garanzia. Sul tema dei risarcimenti per i danni da maltempo seguiamo dunque più canali".

Gli interventi urgenti: "Abbiamo dovuto, come tutti, fare fronte con variazioni in seno al bilancio". Scuole in primis. E fra le scuole l’asilo Umberto I, danneggiato in modo grave, e la media De Amicis, danneggiata in modo ancora più serio. "Per l’Umberto I – ancora Ladini – la problematica è già sostanzialmente in via di risoluzione. Alla De Amicis la questione è più critica. Va rifatta la copertura, i lavori dureranno un certo periodo. Non saremo pronti per l’inizio dell’anno scolastico. In accordo con gli istituti scolastici, con cui c’è stata una fase di confronto, si pensa di trasferire una parte delle classi alla scuola elementare Ungaretti, in modo da poter tenere libero l’ultimo piano della media, quello interessato al cantiere e dunque di fatto non utilizzabile".