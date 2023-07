Nove anziani ancora curati negli ospedali Stabile il più grave

Il più grave, l’uomo di 62 anni intossicato dall’incendio che ha ucciso sei dei suoi compagni di degenza alla Rsa Casa per Coniugi di via dei Cinquecento, è ancora intubato in coma farmacologico al Policlinico di Milano, ma le sue condizioni sono giudicate stabili. È migliorata ed è stata estubata già giovedì l’altra ex degente della Rsa, una donna di 87 anni affetta da Alzheimer, che era finita in rianimazione alla Ca’ Granda, dove a ieri sera rimaneva ricoverata, in reparto, un’altra donna di 75 anni. Tarcisio, l’ex chimico 95 enne che ha raccontato all’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso d’aver cercato un martello per rompere le finestre durante l’incendio, è invece stato dimesso: l’Ats Metropolitana gli ha trovato posto in un’altra Rsa, come aveva già fatto per altri 151 ex ospiti della Casa per Coniugi, inclusi un’ottantina di degenti in un’ala non interessata dall’incendio ma dichiarata inagibile con tutta la struttura, trasferiti dall’Areu tra venerdì pomeriggio e l’una di notte in Rsa della città, dell’hinterland, della Brianza e del Mantovano.

Su 75 degenti della Casa per Coniugi finiti in ospedale per intossicazione giovedì notte ne restano ricoverati nove, ha fatto sapere l’assessore Bertolaso. Oltre ai tre del Policlinico, due al Niguarda e altrettanti al Fatebenefratelli (questi ultimi giudicati dimissibili già domani), uno all’Humanitas e una donna di 99 anni, che aveva avuto bisogno di ventilazione, all’ospedale San Paolo. "Al momento", ha precisato ieri sera l’assessore, per tutti "non si segnalano aggravamenti delle condizioni di salute".Giulia Bonezzi