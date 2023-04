Novati ha salvato la vita al figlio Oggi l’autopsia e l’interrogatorio

di Paola Arensi

Proseguono serrate, da parte dei carabinieri della compagnia di Lodi, le indagini coordinate dal sostituto Alfonso Serritiello e dal procuratore reggente di Lodi Maurizio Romanelli, sull’omicidio dello stimato commercialista di Melegnano Antonio Novati. Oggi si deciderà per la convalida o meno del fermo e l’uomo resta nel carcere Cagnola di Lodi. Si cercano ancora il coltello, il telefonino della vittima e la valigetta di documenti che portava sempre con sé. Il movente è stato riscontrato nella reazione alla delicata notifica che il professionista ha consegnato, nel tardo pomeriggio di giovedì, all’uomo, il 60enne Francesco Vailati, che oggi si trova in carcere a Lodi con l’accusa di omicidio volontario. Una notizia terribile per l’indagato, che, dopo che un compratore ha acquistato all’asta tutti i suoi beni, ha saputo di dover andare via dall’abitazione quanto prima, senza più possibilità di proroghe.

La situazione familiare del sessantenne sembra essere pesante, con una persona invalida in casa e si presume, se la responsabilità del delitto sarà confermata in Tribunale, che il suo gesto sia stato d’impeto. Prima una colluttazione, poi Vailati avrebbe estratto un coltello conn il quale avrebbe inflitto sette fendenti, in gran parte all’addome, al commercialista.

Novati, che nonostante la pensione continuava a collaborare con lo studio di famiglia, era andato a consegnare la notifica al posto del figlio Marco, che è stato delegato a seguire l’asta giudiziaria. E quindi, probabilmente, senza saperlo, il settantacinquenne rimasto ucciso ha salvato la vita del congiunto, rimettendoci la propria.

Dopo le coltellate, secondo gli inquirenti l’agricoltore avrebbe caricato la vittima sul sedile posteriore dell’auto della vittima, per poi abbandonare veicolo e cadavere nelle campagne a nord di Massalengo. L’omicidio vero e proprio, secondo gli accertamenti degli inquirenti, sarebbe quindi avvenuto nella proprietà del sessantenne oggi rinchiuso nel carcere Cagnola di Lodi, e non a Massalengo, in campagna.

Questa mattina sarà eseguita l’autopsia sulla salma alla medicina legale di Pavia. Per la giornata di oggi è anche previsto l’interrogatorio del presunto assassino.