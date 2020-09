Osservazioni sul piano della sosta. La giunta comunale di Novate intende introdurre la sosta a pagamento in oltre trenta vie e piazze cittadine. Un gruppo di cittadini ha pronto un suggerimento per il Comune e chiede più partecipazione. "Invitiamo l’amministrazione comunale a soprassedere all’introduzione del piano della sosta a pagamento e ad aprire un confronto costruttivo con la cittadinanza. È necessario che sia organizzato al più presto un ampio dibattito pubblico, dando l’opportunità di esprimersi anche a punti di vista in disaccordo, consentendo di proporre soluzioni alternative da sottoporre a referendum dopo la fine dell’attuale emergenza", spiegano i cittadini. Tra i diversi punti contestati, il fatto che il pagamento di pass e abbonamenti non dia ai residenti la certezza di trovare un posto per la propria auto. "Inoltre la sosta a pagamento dovrebbe servire a decongestionare il parcheggio delle auto e a favorire la mobilità dolce. Cosi dal punto di vista finanziario, il piano comporterebbe un incasso di circa 800mila euro all’anno, prevalentemente a carico delle famiglie novatesi, oltre 85 euro a famiglia, ma in molti casi il costo risulterebbe assai superiore. Questo denaro non finirebbe nelle casse del Comune, ma in quelle di una società concessionaria privata, che verserebbe al Comune solo 90mila euro. Più che un sistema per favorire la mobilità dolce, il piano rappresenta un ghiotto affare per la società concessionaria".

Davide Falco