Novate Milanese (Milano) - Arriva il bonus sport. Per i bambini e ragazzi di Novate, il Comune mette a disposizione 35mila euro. Avviso pubblico per la concessione alle famiglie di un buono di sostegno economico per incentivare la pratica sportiva delle ragazze e dei ragazzi dai 3 anni compiuti ai 18 anni non compiuti, per l’anno sportivo 2021 - 2022. L’impegno è dato anche dalla volontà di promuovere la pratica dello sport già dall’età infantile, riconoscendone le proprietà di socializzazione, benessere e integrazione. Questo in un anno in cui lo sport italiano si è particolarmente distinto in diversi ambiti, europei e mondiali.

Come ogni bando, ci sono alcuni requisiti da rispettare. Possono presentare domanda un genitore o il tutore dei giovani che risiedono a Novate, compresi i minori adottati o affidati conviventi, e che svolgono attività sportiva in società, associazioni sportive, enti di promozione sportiva o comunque in realtà che propongono attività motorie e sportive, come ad esempio le scuole di danza. Un‘altra condizione è che i ragazzi provengano da famiglie con valore Isee, risultante dall’attestazione, pari o inferiore a 26mila euro. L’importo del contributo concesso per ogni figlio del nucleo familiare è di 150 euro, nel caso in cui il giovane abbia riconosciuta una disabilità, il bonus avrà un valore di 300 euro. I buoni saranno assegnati fino all’esaurimento della somma messa a bando, mediante l’elaborazione di una graduatoria formulata tenendo conto della data e ora di presentazione della domanda. Le attività sportive a cui fare riferimento possono partire nell’immediato o nei prossimi mesi, nella stagione 2021/22. Sono diverse le strutture e possibilità che vengono date ai giovani per la pratica sportiva sul territorio.

Calcio , pallavolo, pallacanestro, atletica, danza, karate e arti marziali, judo: sport che negli anni hanno visto protagonisti tanti ragazzi novatesi, anche a livelli nazionali. Per inoltrare domanda per il bonus c’è tempo ancora fino alle 12.30 del 19 novembre. La richiesta può essere inoltrata tramite mail all’indirizzo PEC comune.novatemilanese@legalmail.it o consegnata a mano all’ufficio protocollo al primo piano del municipio in via Vittorio Veneto.